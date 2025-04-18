Обстрел Сум 18 апреля утром — погиб один человек

Дым в небе. Иллюстративное фото: Милитарный

Утром, 18 апреля, россияне атаковали "шахедами" город Сумы. Враг попал по объекту промышленности, один человек погиб.

Об этом в Telegram рассказал исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь.

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"Уважаемая община! Сегодня зафиксировано три попадания БпЛА типа "шахед" по промышленности", — говорилось в сообщении в 05:16.

Через 10 минут Кобзарь проинформировал, что все три "шахеда" попали в одно помещение. В частности, здание получило повреждения, также разрушена крыша. Кроме того, же информация о пострадавших.

"Предварительно известно об одном погибшем. Еще один человек обратился за помощью к медикам. Все соответствующие службы работают на месте происшествия", — написал Кобзарь.

Напомним, что поздно вечером, 18 апреля, россияне атаковали дроном Николаев. В результате попадания произошел масштабный пожар, который спасателям удалось потушить. Пострадавших нет.

Также мы писали, что утром россияне атаковали ракетами Днепр и Харьков. В частности, в Харькове зафиксировано 4 прилета, повреждено не менее 15 домов, есть погибший человек и постоянно растет количество пострадавших.