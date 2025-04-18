Обстріл Сум 18 квітня зранку — загинула одна людина

Дим у небі. Ілюстративне фото: Мілітарний

Зранку 18 квітня росіяни атакували "шахедами" місто Суми. Ворог влучив по об'єкту промисловості, одна людина загинула.

Про це у Telegram розповів виконуючий обов'язки міського голови Артем Кобзар.

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"Шановна громадо! Сьогодні зафіксовано три влучання БпЛА типу "шахед" по промисловості", — йшлося у повідомленні о 05:16.

Через 10 хвилин Кобзар поінформував, що всі три "шахеди" влучили в одне приміщення. Зокрема, будівля зазнала пошкоджень, також зруйновано дах. Крім того, є інформація щодо постраждалих.

"Попередньо відомо про одного загиблого. Ще одна людина звернулася по допомогу до медиків. Усі відповідні служби працюють на місці події", — написав Кобзар.

Нагадаємо, що пізно ввечері 18 квітня росіяни атакували дроном Миколаїв. Внаслідок влучання сталася масштабна пожежа, яку рятувальникам вдалось загасити. Постраждалих немає.

Також ми писали, що ранку росіяни атакували ракетами Дніпро та Харків. Зокрема, в Харкові зафіксовано 4 прильоти, пошкоджено щонайменше 15 будинків, є загибла людина та постійно зростає кількість постраждалих.