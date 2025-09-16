Атаки дронами на Николаевщину 16 сентября — последствия взрывов

Спасатель ГСЧС тушит пожар. Фото: ГСЧС Николаевщины

Россия в очередной раз атаковала Николаевскую область FPV-дронами. В результате атаки есть многочисленные повреждения гражданских домов и пожары.

Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

Россия запускает FPV-дроны на Николаевскую область

Наиболее интенсивные обстрелы зафиксированы в Николаевском районе. Так, 15 сентября российские войска 11 раз атаковали город Очаков FPV-дронами. В результате обстрелов повреждены шесть частных домов и два двухэтажных жилых дома, однако жертв и раненых нет.

Также 15 сентября днем и ночью 16 сентября под огонь FPV-дронов попала Куцурубская община. Атаки были зафиксированы трижды, однако пострадавших среди местного населения нет.

Кроме того, вечером 15 сентября, около 23:10, ударный дрон типа "Ланцет" поразил фермерское хозяйство в Черноморской громаде. От удара погиб 58-летний мужчина, который находился в кабине трактора. Вражеская атака также уничтожила сельскохозяйственную технику и повредила здание соседней фермы.

