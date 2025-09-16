Атаки дронами на Миколаївщину 16 вересня — наслідки вибухів

Рятувальник ДСНС гасить пожежу. Фото: ДСНС Миколаївщини

Росія вкотре атакувала Миколаївську область FPV-дронами. Внаслідок атаки є численні пошкодження цивільних будинків та пожежі.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Росія запускає FPV-дрони на Миколаївщину

Найбільш інтенсивні обстріли зафіксовані в Миколаївському районі. Так, 15 вересня російські війська 11 разів атакували місто Очаків FPV-дронами. Унаслідок обстрілів пошкоджено шість приватних будинків і два двоповерхові житлові будинки, проте жертв і поранених немає.

Також 15 вересня вдень та вночі 16 вересня під вогонь FPV-дронів потрапила Куцурубська громада. Атак було зафіксовано тричі, проте постраждалих серед місцевого населення немає.

Крім того, увечері 15 вересня, близько 23:10, ударний дрон типу "Ланцет" вразив фермерське господарство в Чорноморській громаді. Від удару загинув 58-річний чоловік, який перебував у кабіні трактора. Ворожа атака також знищила сільськогосподарську техніку та пошкодила будівлю сусідньої ферми.

Нагадаємо, у Київській області сьогодні, 16 вересня, рятувальники опинились під атакою дронів з боку Росії.

Також в Укрзалізниці пояснили, яку там помітили тактику в російських військах під час атак.