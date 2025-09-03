Видео
Россиян хотят маркировать как скот — пометят спецкраской

Россиян хотят маркировать как скот — пометят спецкраской

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 05:32
В РФ предлагают маркировать россиян спецкраской, чтобы отслеживать по камерам
В BPA Technologies презентуют систему маркировки россиян премьеру РФ Мишустину. Фото: росСМИ

В России представили систему скрытого наблюдения за людьми без использования биометрии. С помощью спецкраски, которую не видит человек, но видят камеры наблюдения, можно отслеживать любого и властям РФ эта идея уже понравилась.

Об этом сообщает оппозиционное Кремлю агентство ASTRA.

Читайте также:

Как будет работать маркировка россиян

Россиян хотят маркировать как скот — пометят спецкраской - фото 1
Система маркировки в действии. Фото: росСМИ

За разработку отвечает московская компания BPA Technologies. Сначала там хотели использовать систему для отслеживания рабочих на предприятиях, но быстро поняли, кому эта идея будет более полезной.

На презентации даже побывал премьер РФ Мишустин и мэр Москвы Собянин, которым понравилась идея незаметно ставить метки на гражданах.

Суть системы в том, что специальную метку, которую видят только камеры наблюдения с особым ПО и внимательным "товарищем майором", можно наносить на одежду или любые вещи, например, рюкзак.

Россиян хотят маркировать как скот — пометят спецкраской - фото 2
Невидимую краску можно наносить на любые вещи. Фото: росСМИ

Метка фиксируется камерами и позволяет отслеживать передвижение человека в режиме реального времени. Краска устойчива к внешним воздействиям и не стирается при контакте, а камеры способны распознавать ее даже при слабом освещении, высокой плотности объектов и активном движении.

Собранные данные поступают в аналитический модуль, где искусственный интеллект формирует цифровой профиль перемещений человека.

Либералы уже высказались

Либеральная оппозиция РФ, конечно, не в восторге от такой идеи. Многие из либерально настроенных граждан России уже сравнили это с желтыми звездами Давида на одежде евреев в нацистской Германии или пометками на фермерском скоте.

Но кроме отдельных граждан РФ идея, пусть и потенциальная, маркировать сограждан спецкраской, особых возмущений в социуме не вызывает. 

Ранее сообщалось, что в РФ составили список песен, которые надо петь на уроках в школах. Среди них много советских песен о войне, а также современные произведения Z-патриотов и шовинистов.

Также российские православные радикалы заявили, что в войне в Украине виновата игрушка Лабубу. Когда граждане РФ прекратят покупать этих Лабубу, то и война закончится.

россия слежка россияне ФСБ Михайло Мішустін видеонаблюдение
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
