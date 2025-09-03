У РФ пропонують маркувати росіян спецфарбою, щоб відстежувати по камерах

У BPA Technologies презентують систему маркування росіян прем'єру РФ Мішустіну. Фото: росЗМІ

У Росії представили систему прихованого спостереження за людьми без використання біометрії. За допомогою спецфарби, яку не бачить людина, але бачать камери спостереження, можна відстежувати будь-кого і владі РФ ця ідея вже сподобалась.

Про це повідомляє опозиційне Кремлю агенція ASTRA.

Реклама

Читайте також:

Як буде працювати маркування росіян

Система маркування в дії. Фото: росЗМІ

За розробку відповідає московська компанія BPA Technologies. Спочатку там хотіли використовувати систему для відстежування робітників на підприємствах, але швидко зрозуміли, кому ця ідея буде більш корисною.

На презентації навіть побував прем'єр РФ Мішустін та мер Москви Собянін, яким сподобалась ідея непомітно ставити мітки на громадянах.

Суть системи в тому, що спеціальну мітку, яку бачать тільки камери спостереження з особливим ПЗ та уважним "товаришем майором", можна наносити на одежу чи будь-які речі, наприклад, рюкзак.

Невидиму фарбу можна наносити на будь-які речі. Фото: росЗМІ

Мітка фіксується камерами та дозволяє відстежувати пересування людини в режимі реального часу. Фарба стійка до зовнішніх впливів і не стирається при контакті, а камери здатні розпізнавати її навіть при слабкому освітленні, високій щільності об'єктів та активному русі.

Зібрані дані надходять до аналітичного модуля, де штучний інтелект формує цифровий профіль переміщень людини.

Ліберали вже висловились

Ліберальна опозиція РФ, звичайно, не в захваті від такої ідеї. Багато хто з ліберально налаштованих громадян Росії вже порівняли це з жовтими зірками Давіда на одязі євреїв у нацистській Німеччині або помітками на фермерській худобі.

Але крім окремих громадян РФ ідея, хай і потенційна, маркувати співгромадян спецфарбою, особливих обурень у соціумі не викликає.

Раніше повідомлялось, що у РФ склали список пісень, які треба співати на уроках в школах. Серед них багато радянських пісень про війну, а також сучасні твори Z-патріотів та шовіністів.

Також російські православні радикали заявили, що у війні в Україні винувата іграшка Лабубу. Коли громадяни РФ припинять купувати цих Лабубу, то й війна закінчиться.