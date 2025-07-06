РФ должна заплатить украинской компании — приговор суда

Заседание суда. Иллюстративное фото: Freepik

На Херсонщине российские захватчики нанесли украинской компании значительный ущерб. Следовательно, суд обязал Россию заплатить компании 83 миллиона грн за потери.

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Об этом говорится в решении суда от 16 июня..

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Суд обязал РФ заплатить украинской компании

Хозяйственный суд Киева обязал Россию заплатить украинскому АО "Ю АР ДИ Украинские Дороги" нардепа Лабазюка 83,75 млн грн материального ущерба за потерю завода минерального порошка и техники в Херсонской области.

Отмечается, что компания "Ю АР ДИ Украинские Дороги" обратилась в суд с иском к РФ в лице Министерства юстиции РФ на сумму 374,93 млн грн, учитывая также 291,18 млн грн упущенной выгоды.

Суд решил, что компания в 2022 году после начала полномасштабной войны России против Украины потеряла завод минерального порошка и 33 транспортных средства, которые в основном предназначались для строительства и ремонта дорог.

Речь идет о потерях в Новой Каховке и других населенных пунктах Херсонской области, которые были временно оккупированы Россией. Сумма материального ущерба — 83,75 млн грн.

Скриншот решения суда

Тем временем требование "Ю АР ДИ Украинские Дороги" взыскать с России 291,18 млн грн упущенной выгоды суд отклонил. В частности, речь шла о невыполненных государственных заказах по строительству, ремонту дорог, услугах по их эксплуатационному содержанию.

Суд пришел к выводу, что компания не смогла это подтвердить доказательствами, а предоставленные суммы являются гипотетическими предположениями таких убытков, которые имеют абстрактный характер.

"Кроме того, истцом не доказано, что сумма по отчетам в виде упущенной выгоды им действительно могла бы быть получена, если бы не неправомерные действия ответчика", — говорится в приговоре суда.

Известно, что АО "Ю АР ДИ Украинские Дороги" (ранее называлось "Хмельницкое ДСУ № 56") зарегистрировано в городе Хмельницком. Бенефициаром является народный депутат Сергей Лабазюк.

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