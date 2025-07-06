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Росія завдала збитків компанії на Херсонщині — рішення суду

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2025 18:06
РФ має заплатити українській компанії — вирок суду
Засідання суду. Ілюстративне фото: Freepik

 На Херсонщині ро сійські загарбники  завдали українській  компанії значних збитків. Відтак, суд зобов'язав Росію заплатити компанії 83 мільйони грн за втрати. 

Про це йдеться у  рішенні суду від 16 червня.  

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Суд зобов’язав РФ заплатити українській компанії

Господарський суд Ки єва зобов'язав Росію заплатити українському АТ "Ю АР ДІ  Українські Дороги" нардепа Лабазюка 83,75 млн грн матеріальних збитків за втрату заводу мінерального порошку та техніки у Херсонській області.

Зазначається, що компанія "Ю АР ДІ Українські Дороги" звернулася до суду з позовом до РФ в особі Міністерства юстиції РФ на суму 374,93 млн грн, врахувавши також 291,18 млн грн упущеної вигоди.

Суд вирішив, що компанія у 2022 році після початку повномасштабної війни Росії проти України втратила завод мінерального порошку та 33 транспортних засоби, які в основному призначалися для будівництва та ремонту доріг.

Йдеться про втрати у Новій Каховці та інших населених пунктах Херсонської області, які були тимчасово окуповані Росією. Сума матеріальних збитків — 83,75 млн грн.

рішення суду
Скриншот рішення суду

Натомість вимогу "Ю АР ДІ Українські Дороги" стягнути з Росії 291,18 млн грн упущеної вигоди суд відхилив. Зокрема, йшлося про невиконані державні замовлення щодо будівництва, ремонту доріг, послуги щодо їхнього експлуатаційного утримання.

Суд дійшов висновку, що компанія не змогла це підтвердити доказами, а надані суми є гіпотетичними припущеннями таких збитків, які мають абстрактний характер. 

"Крім того, позивачем не доведено, що сума за звітами у вигляді упущеної вигоди ним дійсно могла б бути отримана, якби не неправомірні дії відповідача", — йдеться у вироку суду.

Відомо, що АТ "Ю АР ДІ Українські Дороги" (раніше називалося "Хмельницьке ШБУ № 56") зареєстроване у місті Хмельницькому. Бенефіціаром є народний депутат Сергій Лабазюк.

Нагадаємо, що нещодавно в Одесі суд визнав винним чоловіка, який передав дані про розташування воїнів ЗСУ.

Раніше вдалося викрити агента РФ, який шпигував за українськими військовими в Харкові під виглядом "поїздок на дачу".

збитки Херсонська область війна в Україні Росія судові рішення
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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