Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияЭксклюзивВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Россия нанесла более 500 ударов по Запорожской области за сутки arrow

Россия нанесла более 500 ударов по Запорожской области за сутки

13 июня 2025 07:51
Анастасия Постоенко - Редактор
Обстрелы Запорожской области за сутки — одна погибшая, трое раненых
Уничтоженный дом в Запорожье. Фото: REUTERS/Stringer
Анастасия Постоенко - Редактор

В результате массированной атаки российских войск на Запорожскую область за прошедшие сутки погиб один человек, еще трое — получили ранения. Наибольший ущерб понес Пологовский район, где произошла смертельная атака.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Реклама
Читайте также:

Последствия обстрелов Запорожской области

Всего за сутки враг совершил 496 ударов по 14 населенным пунктам области. Атаки охватили Приморское, Каменское, Гуляйполе, Новогригорьевку, Полтавку, Ольговское, Белогорье, Малокатериновку, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Шаровное, Новодаровку и Юрковку.

Противник нанес:

  • 10 авиационных ударов, в частности по Приморскому, Каменскому, Гуляйполю и еще пяти селах;
  • 283 атаки БпЛА различных модификаций, преимущественно FPV-дронов;
  • 10 ударов из реактивных систем залпового огня (РСЗО);
  • 193 артиллерийских обстрела.

В результате обстрелов поврежден по меньшей мере 31 объект, в том числе частные дома, квартиры, магазин и инфраструктурный объект.

Напомним, российские войска непрерывно ежедневно атакуют Запорожскую область.

Также вчера, 12 июня, оккупанты ударили по школе в Харькове — корреспонденты Новини.LIVE показали фото последствий.

российские войска Запорожье Запорожская область обстрелы війна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации