Обстрелы Запорожской области за сутки — одна погибшая, трое раненых

Уничтоженный дом в Запорожье. Фото: REUTERS/Stringer

В результате массированной атаки российских войск на Запорожскую область за прошедшие сутки погиб один человек, еще трое — получили ранения. Наибольший ущерб понес Пологовский район, где произошла смертельная атака.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

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Последствия обстрелов Запорожской области

Всего за сутки враг совершил 496 ударов по 14 населенным пунктам области. Атаки охватили Приморское, Каменское, Гуляйполе, Новогригорьевку, Полтавку, Ольговское, Белогорье, Малокатериновку, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Шаровное, Новодаровку и Юрковку.

Противник нанес:

10 авиационных ударов, в частности по Приморскому, Каменскому, Гуляйполю и еще пяти селах;

283 атаки БпЛА различных модификаций, преимущественно FPV-дронов;

10 ударов из реактивных систем залпового огня (РСЗО);

193 артиллерийских обстрела.

В результате обстрелов поврежден по меньшей мере 31 объект, в том числе частные дома, квартиры, магазин и инфраструктурный объект.

Напомним, российские войска непрерывно ежедневно атакуют Запорожскую область.

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