Обстріл Запорізької області за добу — одна загибла, троє поранених

Знищений будинок в Запоріжжі. Фото: REUTERS/Stringer

У результаті масованої атаки російських військ на Запорізьку область впродовж минулої доби загинула одна людина, ще троє — зазнали поранень. Найбільшої шкоди зазнав Пологівський район, де сталася смертельна атака.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Наслідки обстрілів Запорізької області

Загалом за добу ворог здійснив 496 ударів по 14 населених пунктах області. Атаки охопили Приморське, Кам’янське, Гуляйполе, Новогригорівку, Полтавку, Ольгівське, Білогір’я, Малокатеринівку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку та Юрківку.

Противник завдав:

10 авіаційних ударів, зокрема по Приморському, Кам’янському, Гуляйполю та ще п’ятьох селах;

283 атаки БпЛА різних модифікацій, переважно FPV-дронів;

10 ударів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ);

193 артилерійських обстріли.

Унаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 31 об’єкт, зокрема приватні будинки, квартири, магазин та інфраструктурний об’єкт.

Нагадаємо, російські війська безперервно щоденно атакують Запорізьку область.

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