Россия запустила ракету по Польше, чтобы разведать военные базы НАТО, — СМИ

Военная база НАТО. Фото: twitter.com

Ракетный инцидент на востоке Польши, возможно связанный с Россией, может быть не случайным. Есть мнение, что таким образом, россияне хотели разведать расположение военных баз НАТО.

Об этом сообщает Defence 24.

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В сообщении говорится, что существует предположение, что падение ракеты рядом с Замосцем было преднамеренным актом для изучения оборонительных возможностей НАТО.

В этой области недавно находилась немецкая система ПВО Patriot, а также располагается американская военная база с воздушно-десантной дивизией США.

Польские СМИ указывают, что данный инцидент с российской ракетой может означать не просто усиление напряженности, но и активную разведывательную операцию против военных мощностей стран-членов НАТО.

Напомним, что польская противовоздушная оборона была переведена в режим повышенной готовности после инцидента с неизвестным летающим объектом, прилетевшим с территории Украины. В то же время, поляки сейчас продолжают поиски объекта.