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Росія запустила ракету по Польщі, щоб розвідати військові бази НАТО, — ЗМІ

1 січня 2024 18:22
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія запустила ракету по Польщі, щоб розвідати військові бази НАТО, — ЗМІ
Військова база НАТО. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Ракетний інцидент на сході Польщі, можливо пов'язаний із Росією, може бути не випадковим. Є думка, що таким чином росіяни хотіли розвідати розташування військових баз НАТО.

Про це повідомляє Defence 24.

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У повідомленні йдеться, що існує припущення, що падіння ракети поряд із Замостцем було навмисним актом для вивчення оборонних можливостей НАТО.

У цій галузі нещодавно знаходилася німецька система ППО Patriot, а також розташовується американська військова база з повітрянодесантною дивізією США.

Польські ЗМІ зазначають, що цей інцидент із російською ракетою може означати не просто посилення напруженості, а й активну розвідувальну операцію проти військових потужностей країн-членів НАТО.

Нагадаємо, що польську протиповітряну оборону було переведено в режим підвищеної готовності після інциденту з невідомим літаючим об'єктом, що прилетів з території України. Водночас поляки зараз продовжують пошуки об'єкта.

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