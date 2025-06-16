Россия изменила тактику атак дронами и запускает их на большую высоту

Поиск дронов в небе военнослужащими. Фото: ПС ВСУ

Последние недели Россия усилила воздушные атаки по Украине и увеличила количество ударных дронов и ракет. В некоторые ночи количество вражеских БпЛА превышает 400 единиц. Кроме того, ВСУ заметили, что российские войска изменили тактику атак, чтобы усложнить работу ПВО и истощать ресурсы.

Об этом говорится в статье CNN.

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Аналитики объясняют это стремительным ростом производства дронов типа Shahed, которые Москва ежедневно выпускает сотнями. По оценке Института изучения войны, Россия сейчас способна производить до 2700 Shahed в месяц и еще около 2500 дронов-приманок. Эти приманки мало отличаются от настоящих БпЛА, что затрудняет работу украинских ПВО и заставляет тратить ресурсы даже на фальшивые цели.

По наблюдениям исследователей, атаки стали более концентрированными, масштабными и менее предсказуемыми. Обычно российские войска направляют удар одновременно по нескольким городам, в частности по Киеву, Одессе, Харькову. Некоторые из атак направлены на гражданскую инфраструктуру и объекты, чтобы оказать "психологическое давление" на население.

Пулеметам стало труднее доставать до дронов

Еще одна особенность — новая высота атак. Дроны все чаще летают на уровне 2-5 км, что выше досягаемости для пулеметов. В материале говорится, что добровольцы, которые раньше сбивали их на крышах, теперь вынуждены наблюдать без возможности попасть по цели. Один из военных, который присоединился добровольцем для охоты на дроны, рассказал, что пулеметами беспилотники на таких высотах уже не достать.

В результате украинские силы вынуждены использовать ракеты для уничтожения дронов. Но запасов таких боеприпасов недостаточно для ежедневных масштабных атак.

По словам эксперта Центра Разумкова Алексея Мельника, эффективность ПВО остается пока высокой — перехватывается около 80% вражеских дронов. Однако увеличение количества БпЛА Shahed и их новая тактика постепенно истощают украинскую систему противовоздушной обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал, что Россия сейчас может производить до 350 дронов в день, тогда как Украина — только около 100. Самой большой преградой для этого является финансирование производств. Украина уже активно использует беспилотники-перехватчики, однако для эффективной защиты их надо масштабно разворачивать по всей стране.

Напомним, 6 июня Россия запустила по Украине рекордное количество дронов в рамках масштабного удара по всей территории.

Также стало известно, что Россия активно привлекает африканок для производства дронов на заводах.