Росія змінила тактику атак дронами і запускає їх на велику висоту

Пошук дронів у небі військовослужбовцями. Фото: ПС ЗСУ

Останні тижні Росія посилила повітряні атаки по Україні, і збільшила кількість ударних дронів і ракет. У деякі ночі кількість ворожих БпЛА перевищує 400 одиниць. Окрім того, ЗСУ помітили, що російські війська змінили тактику атак, щоб ускладнити роботу ППО та виснажувати ресурси.

Про це йдеться у статті CNN.

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Аналітики пояснюють це стрімким зростанням виробництва дронів типу Shahed, які Москва щоденно випускає сотнями. За оцінкою Інституту вивчення війни, Росія нині здатна виготовляти до 2700 Shahed на місяць і ще близько 2500 дронів-приманок. Ці приманки мало відрізняються від справжніх БпЛА, що ускладнює роботу українських ППО і змушує витрачати ресурси навіть на фальшиві цілі.

За спостереженнями дослідників, атаки стали більш концентрованими, масштабними й менш передбачуваними. Зазвичай російські війська спрямовують удар одночасно по кількох містах, зокрема по Києву, Одесі, Харкову. Деякі з атак спрямовані на цивільну інфраструктуру та об'єкти, щоб чинити "психологічний тиск" на населення.

Кулеметам стало важче діставати до дронів

Ще одна особливість — нова висота атак. Дрони все частіше літають на рівні 2-5 км, що вище досяжності для кулеметів. У матеріалі йдеться, що добровольці, які раніше збивали їх на дахах, тепер змушені спостерігати без змоги влучити по цілі. Один із військових, який долучився добровольцем для полювання на дрони, розповів, що кулеметами безпілотники на таких висотах вже не дістати.

Внаслідок цього українські сили змушені використовувати ракети для знищення дронів. Але запасів таких боєприпасів недостатньо для щоденних масштабних атак.

За словами експерта Центру Разумкова Олексія Мельника, ефективність ППО залишається поки що високою — перехоплюється близько 80% ворожих дронів. Проте збільшення кількості БпЛА Shahed і їх нова тактика поступово виснажують українську систему протиповітряної оборони.

Президент України Володимир Зеленський розповідав, що Росія наразі може виробляти до 350 дронів на день, тоді як Україна — лише близько 100. Найбільшою перепоною для цього є фінансування виробництв. Україна вже активно використовує безпілотники-перехоплювачі, проте для ефективного захисту їх треба масштабно розгортати по всій країні.

Нагадаємо, 6 червня Росія запустила по Україні рекордну кількість дронів в рамках масштабного удару по всій території.

Також стало відомо, що Росія активно залучає африканок для виробництва дронів на заводах.