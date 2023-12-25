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Россия считает, что имеет преимущество в гонке вооружений с Западом, — Reuters

25 декабря 2023 16:03
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Россия считает, что имеет преимущество в гонке вооружений с Западом, — Reuters
Российское оружие демонстрируется на NAVDEX. Фото: REUTERS/Amr Alfiky
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российский министр, отвечающий за военное производство, Денис Мантуров заявил, что Россия превосходит Запад в области военного производства и намерена сохранять быстрые темпы роста. Это заявление было сделано на фоне усиленного производства вооружений как в России, так и на Западе.

Об этом сообщает Reuters.

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Издание сообщает, что с момента вторжения России в Украину в феврале 2022 года, произошедшего в результате наиболее значительного военного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны, отношения между Россией и Западом достигли уровня напряженности, напоминающего холодную войну. 

При этом и Украина, и её западные союзники усилили производство вооружений, стремясь противостоять российским войскам. В ответ Россия также увеличила свое военное производство, обвиняя Запад в провоцировании конфликта, который, по мнению Москвы, начался еще в 2014 году.

"Я не хочу казаться самонадеянным, но мы начали наращивать производство раньше, чем западные страны", — сообщил Денис Мантуров.

Мантуров также заявил, что неясно, насколько долго продлится это соревнование, и добавил, что план вооружений на период с 2025 по 2034 годы должен быть одобрен в следующем году.

Напомним, что российская оборонная промышленность сейчас производит больше ракет, чем до начала полномасштабного вторжения в Украину. Но постоянные ракетные атаки по Украине не разрешают ей увеличивать свой резерв.

Кроме того, по словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Россия продолжает накапливать ракеты разных типов, для того чтобы наносить новые удары по Украине. В запасах РФ также есть еще достаточно дронов-камикадзе, чтобы атаковать Украину ежедневно.

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