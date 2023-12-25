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Росія вважає, що має перевагу у перегонах озброєнь із Заходом, — Reuters

25 грудня 2023 16:03
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Росія вважає, що має перевагу у перегонах озброєнь із Заходом, — Reuters
Російську зброю демонструють на NAVDEX. Фото: REUTERS/Amr Alfiky
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російський міністр, який відповідає за військове виробництво, Денис Мантуров заявив, що Росія перевершує Захід у галузі військового виробництва і має намір зберігати швидкі темпи зростання. Ця заява була зроблена на тлі посиленого виробництва озброєнь як у Росії, так і на Заході.

Про це повідомляє Reuters.

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Видання повідомляє, що з моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, що сталося внаслідок найбільшого військового конфлікту в Європі з часів Другої світової війни, відносини між Росією та Заходом досягли рівня напруженості, що нагадує холодну війну.

При цьому й Україна, і її західні союзники посилили виробництво озброєнь, прагнучи протистояти російським військам. У відповідь Росія також збільшила своє військове виробництво, звинувачуючи Захід у провокуванні конфлікту, який, на думку Москви, розпочався ще 2014 року.

"Я не хочу здаватися самовпевненим, але ми почали нарощувати виробництво раніше, ніж західні країни", — повідомив Денис Мантуров.

Мантуров також заявив, що неясно, наскільки довго триватиме це змагання, і додав, що план озброєнь на період з 2025 по 2034 роки має бути схвалений наступного року.

Нагадаємо, що російська оборонна промисловість зараз виробляє більше ракет, ніж до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Але постійні ракетні атаки в Україні не дозволяють їй збільшувати свій резерв.

Крім того, за словами спікера Повітряних сил Юрія Ігната, Росія продовжує накопичувати ракети різних типів для того, щоб завдавати нових ударів по Україні. У запасах РФ також є ще достатньо дронів-камікадзе, щоб атакувати Україну щодня.

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