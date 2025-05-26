Россия атаковала Хмельницкую область — были пожары на гражданских объектах

Россия атаковала Хмельницкую область — горели гражданские объекты
В ночь на 26 мая Хмельницкая область снова подверглась масштабной атаке со стороны российских войск. Оккупанты осуществили комбинированную атаку, которая привела к разрушениям гражданских объектов.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
Россия атаковала Хмельницкую область
В результате попаданий вспыхнули пожары на объектах гражданской инфраструктуры.
По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет. Сейчас на местах попаданий работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Работы по ликвидации последствий атаки еще продолжаются.
Напомним, российские войска атаковали Хмельницкую область вчера, 25 мая. В результате атаки погиб человек, есть серьезные разрушения.
Также в Харьковской ОГА сообщили о последствиях российских атак в течение минувших суток.
Кроме того, под огнем оказалась Сумщина - россияне обстреляли 30 поселков.
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