Россия атаковала Хмельницкую область — были пожары на гражданских объектах

Спасатели ГСЧС. Фото: ГСЧС Украины

В ночь на 26 мая Хмельницкая область снова подверглась масштабной атаке со стороны российских войск. Оккупанты осуществили комбинированную атаку, которая привела к разрушениям гражданских объектов.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

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Спасатели прибыли на место пожара. Фото: ГСЧС Хмельницкой области

В результате попаданий вспыхнули пожары на объектах гражданской инфраструктуры.

Спасатели тушат огонь. Фото: ГСЧС Хмельницкой области

Пожар на гражданском предприятии, фото: ГСЧС Хмельницкой области

По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет. Сейчас на местах попаданий работают спасатели, медики и другие экстренные службы. Работы по ликвидации последствий атаки еще продолжаются.

Напомним, российские войска атаковали Хмельницкую область вчера, 25 мая. В результате атаки погиб человек, есть серьезные разрушения.

Также в Харьковской ОГА сообщили о последствиях российских атак в течение минувших суток.

Кроме того, под огнем оказалась Сумщина - россияне обстреляли 30 поселков.