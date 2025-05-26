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Росія вкотре атакувала Хмельниччину — горіли цивільні об'єкти

26 травня 2025 11:29
Анастасія Постоєнко - Редактор
Росія атакувала Хмельниччину — були пожежі на цивільних об'єктах
Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС України
Анастасія Постоєнко - Редактор

У ніч проти 26 травня Хмельницька область знову зазнала масштабної атаки з боку російських військ. Окупанти здійснили комбіновану атаку, яка призвела до руйнувань цивільних об'єктів.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України

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Рятувальники прибули на місце пожежі. Фото: ДСНС Хмельниччини

Унаслідок влучань спалахнули пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури.

Обстріли Хмельницька область
Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС Хмельниччини
Росія атакувала Хмельницьку область
Пожежа на цивільному підприємстві. Фото: ДСНС Хмельниччини

За попередніми даними, жертв серед цивільного населення немає. Наразі на місцях влучань працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Роботи з ліквідації наслідків атаки ще тривають.

Нагадаємо, російські війська атакували Хмельниччину вчора, 25 травня. Внаслідок атаки загинула людина, є серйозні руйнування. 

Також у Харківській ОВА повідомили про наслідки російських атак впродовж минулої доби. 

Крім того, під вогнем опинилась Сумщина — росіяни обстріляли 30 селищ

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