Росія атакувала Хмельниччину — були пожежі на цивільних об'єктах

Росія вкотре атакувала Хмельниччину — горіли цивільні об'єкти
У ніч проти 26 травня Хмельницька область знову зазнала масштабної атаки з боку російських військ. Окупанти здійснили комбіновану атаку, яка призвела до руйнувань цивільних об'єктів.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України.
Росія атакувала Хмельниччину
Унаслідок влучань спалахнули пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури.
За попередніми даними, жертв серед цивільного населення немає. Наразі на місцях влучань працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Роботи з ліквідації наслідків атаки ще тривають.
Нагадаємо, російські війська атакували Хмельниччину вчора, 25 травня. Внаслідок атаки загинула людина, є серйозні руйнування.
Також у Харківській ОВА повідомили про наслідки російських атак впродовж минулої доби.
Крім того, під вогнем опинилась Сумщина — росіяни обстріляли 30 селищ.
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