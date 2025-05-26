Росія атакувала Хмельниччину — були пожежі на цивільних об'єктах

Рятувальники ДСНС. Фото: ДСНС України

У ніч проти 26 травня Хмельницька область знову зазнала масштабної атаки з боку російських військ. Окупанти здійснили комбіновану атаку, яка призвела до руйнувань цивільних об'єктів.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

Реклама

Читайте також:

Росія атакувала Хмельниччину

Рятувальники прибули на місце пожежі. Фото: ДСНС Хмельниччини

Унаслідок влучань спалахнули пожежі на об'єктах цивільної інфраструктури.

Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС Хмельниччини

Пожежа на цивільному підприємстві. Фото: ДСНС Хмельниччини

За попередніми даними, жертв серед цивільного населення немає. Наразі на місцях влучань працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Роботи з ліквідації наслідків атаки ще тривають.

Нагадаємо, російські війська атакували Хмельниччину вчора, 25 травня. Внаслідок атаки загинула людина, є серйозні руйнування.

Також у Харківській ОВА повідомили про наслідки російських атак впродовж минулої доби.

Крім того, під вогнем опинилась Сумщина — росіяни обстріляли 30 селищ.