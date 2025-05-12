За сутки РФ осуществила 494 удара по Запорожью — ранены две женщины

Разрушенный дом. Фото: Запорожская ОГА

За прошедшие сутки российские войска нанесли массированные атаки по территории Запорожской области, осуществив 494 удара по 16 населенным пунктам. Есть информация о двух гражданских пострадавших.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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Последствия российских атак по Запорожской области

Больше всего пострадала Павловка Васильевского района: в результате российского обстрела были ранены две мирные женщины — 75- и 56-летняя жительницы. Пострадавшие получили телесные повреждения и находятся под наблюдением врачей.

Было зафиксировано 6 авиаударов по населенным пунктам Степное, Гуляйполе, Малиновка и Заличное. Кроме того, оккупанты выпустили 314 дронов различной модификации, которые атаковали Малокатериновку, Лобково, Степное, Гуляйполе, Верхнюю Тырсу, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку.

Не обошлось и без обстрелов из реактивных систем залпового огня: под удары попали Желтая Круча, Степное, Щербаки, Новодаровка и Новоандреевка.

Также нанесено 168 артиллерийских ударов по ряду сел, в частности по Лобковому, Степному, Павловке, Каменскому, Гуляйполю, Щербакам, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривному и Новодаровке.

В результате атаки поступило по меньшей мере 4 сообщения о разрушении частных домов, квартир и хозяйственных построек.

Напомним, вчера, 11 мая, российские войска нанесли удары КАБами по Запорожской области.

Также россияне ударили КАБом жилой сектор в Харьковской области.