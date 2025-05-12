За добу РФ здійснила 494 удари по Запоріжжю — поранено двох жінок

Зруйнований будинок. Фото: Запорізька ОВА

Протягом минулої доби російські війська завдали масованих атак по території Запорізької області, здійснивши 494 удари по 16 населених пунктах. Є інформація про двох цивільних постраждалих.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Наслідки російських атак по Запорізькій області

Найбільше постраждала Павлівка Василівського району: внаслідок російського обстрілу було поранено двох мирних жінок — 75- та 56-річну мешканок. Постраждалі отримали тілесні ушкодження та перебувають під наглядом лікарів.

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Було зафіксовано 6 авіаударів по населених пунктах Степове, Гуляйполе, Малинівка та Залічничне. Крім того, окупанти випустили 314 дронів різної модифікації, які атакували Малокатеринівку, Лобкове, Степове, Гуляйполе, Верхню Тирсу, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Не минулося й без обстрілів із реактивних систем залпового вогню: під удари потрапили Жовта Круча, Степове, Щербаки, Новодарівка та Новоандріївка.

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Також завдано 168 артилерійських ударів по низці сіл, зокрема по Лобковому, Степовому, Павлівці, Кам’янському, Гуляйполю, Щербаках, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному та Новодарівці.

Внаслідок атаки надійшло щонайменше 4 повідомлення про руйнування приватних осель, квартир і господарських споруд.

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Нагадаємо, вчора, 11 травня, російські війська завдали ударів КАБами по Запорізькій області.

Також росіяни вдарили КАБом житловий сектор в Харківській області.

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