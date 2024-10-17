Какими ракетами РФ обстреливает Украину – комментарий эксперта

Андрей Кульчицкий. Фото: Скриншот видео

Россия применяет недавно изготовленные ракеты для атак на Украину. К примеру, ракеты, которые были запущены по Украине 26 августа, совершенно новые и подтверждают, что РФ исчерпала старые запасы.

Об этом Новини.LIVE рассказал Андрей Кульчицкий, заведующий Лабораторией военных исследований Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз.

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"Это говорит о том, что на складах, базах и арсеналах у них (россиян, — ред.) не осталось предварительного резерва для ведения войны. Все ракеты, которыми РФ обстреливает Украину – изготовлены в 2024 году. Летят свежие ракеты", – уточнил Кульчицкий.

Также эксперт рассказал и показал останки новейшей сбитой российской ракеты Циркон.

"Прокладка Циркона сделана из кевлара. Но эта ракета полностью не исследована, хотя элементная база есть. Мы знаем, что это Циркон, потому что есть соответствующая маркировка 3М22, которая соответствует маркировке этой ракеты", — отметил Кульчицкий.

Напомним, по данным Воздушных Сил, российские войска в ночь на понедельник, 7 октября, атаковали Украину беспилотниками и ракетами. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 32 БПЛА и две ракеты.

Кроме того, российская оккупационная армия утром 8 октября нанесла ракетный удар по Харькову. Пока информация о пострадавших и разрушениях не поступала.