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Росія вичерпала запаси старих ракет, — експерт з військових досліджень

17 жовтня 2024 06:18
Галина Остаповець - Журналіст
Якими ракетами РФ обстрілює Україну - коментар експерта
Андрій Кульчицький. Фото: Скріншот відео
Галина Остаповець - Журналіст

Росія застосовує нещодавно виготовлені ракети для атак на Україну. До прикладу, ракети, які були запущені по Україні 26 серпня — абсолютно нові й підтверджують, що РФ вичерпала старі запаси.

Про це Новини.LIVE розповів Андрій Кульчицький, завідувач Лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

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"Це свідчить про те, що на складах, базах і арсеналах у них (росіян, — ред.) не залишилося попереднього резерву для ведення війни. Всі ракети, якими РФ обстрілює Україну – виготовлені у 2024 року. Летять свіжі ракети", – уточнив Кульчицький.

Також експерт розповів та показав рештки новітньої збитої російської ракети Циркон. 

"Прокладка Циркону зроблена із кевлара. Але ця ракета повністю не досліджена, хоча елементна база є. Ми знаємо, що це Циркон, бо є відповідне маркування 3М22, яке відповідає маркуванню цієї ракети", — відзначив Кульчицький.

Нагадаємо, за даними Повітряних Сил, російські війська у ніч проти понеділка, 7 жовтня, атакували Україну безпілотниками та ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 32 БпЛА та дві ракети.

Окрім того російська окупаційна армія зранку 8 жовтня завдала ракетного удару по Харкову. Наразі інформацію про постраждалих та руйнувань не надходила.
 

росіяни ППО ракета ракети ракетний удар

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