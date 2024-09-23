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Россия ударила по Запорожью КАБами — первые детали о последствиях атаки

23 сентября 2024 01:24
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Обстрел Запорожья 22 сентября — первые подробности атаки РФ
Последствия обстрела Запорожья: Фото: Telegram Ивана Федорова
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Поздним вечером, 22 сентября, Россия нанесла удары по городу Запорожье. Оккупанты попали по объектам гражданской инфраструктуры, также есть пострадавшие. 

Об этом говорится на сайте Нацполиции и сообщает глава Запорожской ОВ Иван Федоров.

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Отмечается, что в период с 22:19 до 23:04 российские оккупанты нанесли 6 ударов (предварительно КАБами) по территории областного центра и района. Боеприпасы врага попали по объектам гражданской инфраструктуры.

"В результате удара частично разрушены здания. Взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные дома. Поднялся пожар. На месте работают спасатели", — написал Федоров в своем Telegram-канале в 00:17, отметив, что пострадали 5 человек.

В то же время в Главном управлении Национальной полиции Запорожской области информацию о пострадавших подтвердили.

"Известно о пяти раненых людях. Одну женщину из поврежденного дома деблокировали полицейские", — говорится в сообщении Нацполиции.

Там добавили, что в результате ударов загорелись припаркованные автомобили, повреждены близлежащие жилые дома.

Позже, в 00:56, Федоров сообщил, что количество пострадавших выросло до 6.

По его словам, на двух локациях были развернуты палатки, куда жители могут обращаться за поддержкой. Кроме того, рядом с местом поражения круглосуточно работает пункт несокрушимости.

"Спасатели, полицейские, коммунальщики, медики и социальные работники вместе ликвидируют последствия удара и помогают пострадавшим", — добавил Федоров.

Напомним, ранее мы писали, что в Запорожье 22 сентября слышали серию взрывов. Военные предупреждали о КАБ в сторону города.

взрыв Запорожье Запорожская область обстрелы война в Украине Россия

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