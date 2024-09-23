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Росія вдарила по Запоріжжю КАБами — перші деталі про наслідки атаки

23 вересня 2024 01:24
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Обстріл Запоріжжя 22 вересня — перші подробиці атаки РФ
Наслідки обстрілу Запоріжжя: Фото: Telegram Івана Федорова
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Пізно ввечері, 22 вересня, Росія завдала ударів по місту Запоріжжя. Окупанти влучили по об'єктах цивільної інфраструктури, також є постраждалі.

Про це йдеться на сайті Нацполіції та повідомляє голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Зазначається, що у період з 22:19 до 23:04 російські окупанти завдали 6 ударів (попередньо КАБами) по території обласного центру та району. Боєприпаси ворога влучили по об'єктах цивільної інфраструктури.

"Внаслідок удару частково зруйновані будівлі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки. Здійнялася пожежа. На місці працюють рятувальники", — написав Федоров у своєму Telegram-каналі о 00:17, зазначивши, що постраждали 5 людей.

Водночас у Головному управлінні Національної поліції Запорізької області інформацію щодо постраждалих підтвердили.

"Відомо про п’ятеро поранених людей. Одну жінку з пошкодженого будинку деблокували поліцейські", — йдеться у повідомленні Нацполіції.

Там додали, що внаслідок ударів загорілися припарковані автомобілі, пошкоджені довколишні житлові будинки.

Пізніше, о 00:56, Федоров повідомив, що кількість постраждалих зросла до 6.

За його словами, на двох локаціях були розгорнуті палатки, куда мешканці можуть звертатися за підтримкою. Крім того, поруч із місцем ураження цілодобово працює пункт незламності.

"Рятувальники, поліцейські, комунальники, медики і соціальні працівники разом ліквідують наслідки удару і допомагають постраждалим", — додав Федоров.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у місті Запоріжжі 22 вересня чули серію вибухів. Військові попереджали про КАБ у бік міста.

вибух Запоріжжя Запорізька область обстріли війна в Україні Росія

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