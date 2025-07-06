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Россия публикует циничные видео ударов по спасателям Украины

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2025 21:50
Россия намеренно атакует украинских спасателей — детали от ГСЧС
Российский дрон атакует спасателей Украины. Фото: кадр из видео

Российские оккупанты публикуют в сети циничные видео ударов по украинским спасателям. Захватчики намеренно наводят дроны на них.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram в воскресенье, 6 июля.

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В ГСЧС отметили, что Россия даже не стесняется и открыто распространяет видео своих циничных ударов по спасателям.

"На тех, кто не воюет, не имеет оружия, а спасает жизни после их же обстрелов. Это не просто террор — это демонстративная бесчеловечность", — говорится в сообщении.

Спасатели добавили, что целиться в тех, кто спасает из-под завалов, — это воевать против самой жизни.

Напомним, российские оккупанты 6 июля атаковали Кременчуг Полтавской области. В ГСЧС показали последствия обстрела.

А в ночь на 6 июля захватчики нанесли удары по Запорожью и району. Захватчики запустили по меньшей мере шесть ударных дронов типа Shahed.

война ГСЧС Украина обстрелы Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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