Росія навмисно атакує українських рятувальників — деталі від ДСНС

Російський дрон атакує рятувальників України. Фото: кадр з відео

Російські окупанти публікують у мережі цинічні відео ударів по українських рятувальниках. Загарбники навмисно наводять дрони на них.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у неділю, 6 липня.

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У ДСНС наголосили, що Росія навіть не соромиться та відкрито поширює відео своїх цинічних ударів по рятувальниках.

"На тих, хто не воює, не має зброї, а рятує життя після їхніх же обстрілів. Це не просто терор — це демонстративна нелюдяність", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники додали, що цілити в тих, хто рятує з-під завалів, — це воювати проти самого життя.

Нагадаємо, російські окупанти 6 липня атакували Кременчук Полтавської області. У ДСНС показали наслідки обстрілу.

А у ніч проти 6 липня загарбники завдали ударів по Запоріжжю та району. Загарбники запустили щонайменше шість ударних дронів типу Shahed.