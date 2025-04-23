Синегубов рассказал о наступлении РФ на Харьковщине — новости

Олег Синегубов и Галина Остаповец

Наступление РФ на Харьковщине уже идет, враг постоянно испытывает новые и новые направления для себя, чтобы выбрать приоритеты для продвижения вглубь территории. Однако все его попытки были остановлены Силами обороны.

Об этом Новини.LIVE рассказал председатель Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

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"Как отметил президент Зеленский и главком Сырский, наступление врага уже идет, и он постоянно испытывает все новые и новые направления, чтобы выбрать приоритеты для продвижения уже вглубь территории. Однако все его попытки были предусмотрены и прекращены нашими ВСУ. Враг был фактически уничтожен и его продолжают уничтожать на всех подходах к территории Харьковской области", — уточнил Синегубов.

При этом, по его словам, Харьковщина продолжает находиться под постоянными обстрелами со стороны РФ. Это удары управляемыми авиабомбами, ударными дронами и ракетами. Больше всего страдают прифронтовые территории, и в том числе город Харьков.

"Враг несколько изменил тактику, сначала это были акценты на управляемые бомбы, сейчас он перешел в основном на "шахеды". Сильно страдает Купянск, который враг обстреливает постоянно и прицельно бьет по мирному гражданскому", — подытожил Синегубов.

Напомним, мэр Харькова назвал сумму убытков, которые война РФ нанесла городу. Он также рассказал, во сколько именно зданий зафиксировано попадание воздушных целей РФ.