Синєгубов розповів про наступ РФ на Харківщині — новини

Олег Синєгубов та Галина Остаповець

Наступ РФ на Харківщині вже триває, ворог постійно випробовує нові й нові напрямки для себе, аби обрати пріоритети для просування вглиб території. Однак всі його намагання були зупинені Силами оборони.

Про це Новини.LIVE розповів голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

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"Як зазначив президент Зеленський та головком Сирський, наступ ворога вже йде, і він постійно випробовує все нові і нові напрямки, аби обрати пріоритети для просування вже вглиб території. Однак всі його намагання були передбачені і припинені нашими ЗСУ. Ворог був фактично знищений і продовжує знищуватись на абсолютно підходах до території Харківської області", — уточнив Синєгубов.

При цьому, за його словами, Харківщина продовжує перебувати під постійними обстрілами з боку РФ. Це удари керованими авіабомбами, ударними дронами і ракетами. Найбільше страждають прифронтові території, і в тому числі місто Харків.

"Ворог дещо змінив тактику, спершу це були акценти на керовані бомби, зараз він перейшов здебільшого на "шахеди". Сильно страждає Куп'янськ, який ворог обстрілює постійно і прицільно б'є по мирному цивільному", — підсумував Синєгубов.

Нагадаємо, мер Харкова назвав суму збитків, які війна РФ завдала місту. Він також розповів, у скільки саме будівель зафіксовано влучання повітряних цілей РФ.

