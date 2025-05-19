Россия не провела запуск межконтинентальной ракеты РС-24 Ярс в ночь на 19 мая

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Фото: росСМИ

В ночь на 19 мая российские оккупанты хотели осуществить запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс". Однако это не произошло.

Об этом сообщает Defence Express в понедельник, 19 мая.

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Существует большая вероятность, что любой запуск попал бы на видео, снятое местными жителями.

Запуск ракеты. Фото: defence-ua.com

Поскольку основным полигоном для испытаний межконтинентальных ракет является Кура на Камчатке, ее полет должен был бы быть заметен на большой части территории — от Ханты-Мансийска до Магадана.

Впрочем, ни одной видеозаписи этого запуска обнародовано не было. Причины, по которым именно россияне не провели запуск, пока остаются неизвестными.

Причины, почему не было запуска

Два года назад российские оккупанты два раза подряд не смогли штатно запустить РС-24 "Ярс", которые сбивались с курса.

Вероятно, Кремль не стал бы рисковать имиджем ядерного сдерживания перед переговорами российского диктатора Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом, ведь ракеты проходят предполетную проверку.

Кроме того, возможна неисправность на начальном этапе полета сразу после запуска.

Напомним, в ГУР сообщали, что Россия в ночь на 19 мая планирует "учебно-боевой" запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс".

Ранее в России конструктор ракетного комплекса "Искандер" Владимир Недошивин погиб после падения с лестницы.