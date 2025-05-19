Росія не провела запуск міжконтинентальної ракети РС-24 Ярс у ніч на 19 травня

Запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс". Фото: росЗМІ

У ніч проти 19 травня російські окупанти хотіли здійснити запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс". Однак його не відбулося.

Про це повідомляє Defence Express у понеділок, 19 травня.

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Існує велика ймовірність, що будь-який запуск потрапив би на відео, зняте місцевими жителями.

Запуск ракети. Фото: defence-ua.com

Оскільки основним полігоном для випробувань міжконтинентальних ракет є Кура на Камчатці, її політ мав би бути помітним на великій частині території — від Ханти-Мансійська до Магадану.

Втім, жодного відеозапису цього запуску оприлюднено не було. Причини, з яких саме росіяни не провели запуск, наразі залишаються невідомими.

Причини, чому не було запуску

Два роки тому російські окупанти два рази поспіль не змогли штатно запустити РС-24 "Ярс", які збивалися з курсу.

Ймовірно, Кремль не став би ризикувати іміджем ядерного стримування перед перемовинами російського диктатора Володимира Путіна з лідером США Дональдом Трампом, адже ракети проходять передпольотну перевірку.

Крім того, можлива несправність на початковому етапі польоту відразу після запуску.

Нагадаємо, у ГУР повідомляли, що Росія у ніч проти 19 травня планує "навчально-бойовий" запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс".

Раніше у Росії конструктор ракетного комплексу "Іскандер" Володимир Недошивін загинув після падіння зі сходів.