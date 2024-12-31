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Россия не должна победить — что сказал Дуда в обращении

31 декабря 2024 23:55
Катерина Османская - Редактор
Война против Украины не может завершиться победой России.
Президент Польши Анджей Дуда. Фото: REUTERS
Катерина Османская - Редактор

Президент Польши Анджей Дуда в своем новогоднем обращении подчеркнул, что война, развязанная Россией против Украины, не должна закончиться ее победой. По его словам, нужен справедливый мир, который будет предотвращать будущие конфликты.

Об этом Дуда сказал в своем новогоднем обращении во вторник, 31 декабря.

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"С начала полномасштабного вторжения России война, которая идет за нашей восточной границей, является определяющей для нашей безопасности. Эта война не может завершиться победой России. Она должна закончиться справедливым миром, который сделает невозможным новый, еще больший конфликт в будущем", — отметил Дуда.

Президент Польши подчеркнул, что безопасность его страны базируется на двух основах: сильной и современной армии, а также силе международных альянсов, в частности НАТО.

Дуда напомнил, что в марте 2024 г. в Вашингтоне он предложил увеличить расходы на оборону в странах НАТО до 3% ВВП.

"Я рад, что все больше стран поддерживают эту инициативу, ведь только сильное НАТО во главе с США является гарантией безопасности Польши и региона", — добавил он.

Приоритеты Польского председательства в ЕС

Дуда также отметил, что усиление сотрудничества между Европейским Союзом и США станет первоочередной задачей Польши во время ее председательства в ЕС в первой половине 2025 года. По его мнению, без активного привлечения Вашингтона нельзя добиться стабильной безопасности в Европе.

Напомним, в 2025 году украинцев ждет ряд изменений в Польше. Это касается трудоустройства, минимальной заработной платы, внедрения специальной карты CUKR и усиленного контроля иностранцев-предпринимателей.

Польша вводит новую финансовую помощь для некоторых украинцев. Уже в январе 2025 начнут выплачивать от 600 до 4 тыс. злотых.

Польша Анджей Дуда политики война в Украине Новый год 2025

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