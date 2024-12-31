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Росія не має перемогти — що сказав Дуда у зверненні

31 грудня 2024 23:55
Катерина Османська - Редактор
Війна проти України не може завершитися перемогою Росії, — Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда. Фото: REUTERS
Катерина Османська - Редактор

Президент Польщі Анджей Дуда у своєму новорічному зверненні наголосив, що війна, розв’язана Росією проти України, не має закінчитися її перемогою. За його словами, потрібен справедливий мир, який запобігатиме майбутнім конфліктам.

Про це Дуда сказав у своєму новорічному зверненні у вівторок, 31 грудня.

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"Від початку повномасштабного вторгнення Росії війна, що точиться за нашим східним кордоном, є визначальною для нашої безпеки. Ця війна не може завершитися перемогою Росії. Вона повинна закінчитися справедливим миром, який унеможливить новий, ще більший конфлікт у майбутньому", — зазначив Дуда.  

Президент Польщі підкреслив, що безпека його країни базується на двох основах: сильна і сучасна армія, а також сила міжнародних альянсів, зокрема НАТО.  

Дуда нагадав, що в березні 2024 року у Вашингтоні він запропонував збільшити витрати на оборону в країнах НАТО до 3% ВВП.  

"Я радий, що дедалі більше країн підтримують цю ініціативу, адже лише сильне НАТО на чолі із США є гарантією безпеки Польщі та регіону", — додав він.  

Пріоритети Польського головування в ЄС 

Дуда також зазначив, що посилення співпраці між Європейським Союзом і США буде першочерговим завданням Польщі під час її головування в ЄС у першій половині 2025 року. На його думку, без активного залучення Вашингтона не можна досягти стабільної безпеки в Європі.  

Нагадаємо, у 2025 році на українців чекає низка змін у Польщі. Це стосуватиметься працевлаштування, мінімальної заробітної плати, впровадження спеціальної картки CUKR і посиленого контролю іноземців-підприємців.

Польща запроваджує нову фінансову допомогу для деяких українців. Вже у січні 2025 року почнуть виплачувати від 600 до 4 тис. злотих.

Польща Анджей Дуда політики війна в Україні Новий рік 2025

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