Пропаганда в Крыму - детей учат ненавидеть Украину

Школьники в Крымской школе. Фото: росСМИ

Председатель правления Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев заявил, что российские оккупационные власти в Крыму активно вовлекают молодежь в милитаристскую идеологию. С 2024 года особенно интенсивно пропаганда происходит в крымскотатарских школах.

Об этом Эскендер Бариев сказал в комментарии Новини.LIVE.

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По его словам, россияне сознательно открывают кадетские классы и подразделения так называемой "Юнармии" в учебных заведениях, создавая среду, в которой дети с раннего возраста попадают под влияние военизированной пропаганды. Если раньше эта практика не распространялась на крымскотатарские школы, то с 2024 года ее начали активно внедрять и там.

Бариев отметил, что российская пропаганда создает искаженные исторические параллели между участниками современной агрессии против Украины, которых в РФ называют "героями СВО", и ветеранами Второй мировой войны. Он привел пример детского парада, устроенного возле столетнего ветерана, который в 1943 году служил в НКВД.

"Они пытаются делать параллели между преступниками, скажем, участниками так называемого СВО, как они называют, с этими героями Второй отечественной войны, которые боролись с фашизмом. И, кроме того, они пытаются делать параллели в том, что, например, детский парад они сделали возле какого-то старика столетнего, и они это делали. А кто такой этот старик столетний? Он родился в 1925 году, в 1943 году он был призван, ему было 18 лет, и он был НКВДшником, а мы понимаем, НКВДшники они не были на передовой, они не боролись за освобожденную территорию, они в тылу уничтожали украинцев, крымских татар и других представителей народов того времени СССР", — пояснил Бариев.

Такие мероприятия, по его словам, формируют у детей искаженное представление об истории и современности. Они растут с мыслью, что Украина — это враг. Особенно это опасно для тех, кто родился в оккупированном Крыму и не знает другой реальности, кроме той, которую транслирует оккупационная администрация.

Отдельно Бариев обратил внимание на еще одну опасную тенденцию — пропаганду раннего создания семей и призывов к повышению рождаемости. По его словам, все это является частью общей политики России, которая не жалеет собственное население и готовит "человеческий ресурс" для войны.

"Сейчас действительно они делают все, и они начинают больше пропагандировать то, что надо увеличить рождаемость, больше способствовать этому. Мы видим, что они делают на войне против Украины, как они не жалеют своих граждан. И действительно для них нужен мужской материал, который они используют для достижения своих преступных целей", — подытожил Бариев.

Напомним, в Центре национального сопротивления сообщили, что россияне создали целые киностудии для съемок пропагандистских фейковых фильмов в Донецке и Луганске.

Также Россия начала пропагандировать собственные ценности через искусственный интеллект.

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