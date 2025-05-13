Пропаганда в Криму — дітей навчають ненавидіти Україну

Школярі в Кримській школі. Фото: росЗМІ

Голова правління Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв заявив, що російська окупаційна влада в Криму активно залучає молодь до мілітаристської ідеології. З 2024 року особливо інтенсивно пропаганда відбувається в кримськотатарських школах.

Про це Ескендер Барієв сказав в коментарі Новини.LIVE.

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За його словами, росіяни свідомо відкривають кадетські класи та підрозділи так званої "Юнармії" в навчальних закладах, створюючи середовище, у якому діти з раннього віку потрапляють під вплив воєнізованої пропаганди. Якщо раніше ця практика не поширювалась на кримськотатарські школи, то від 2024 року її почали активно впроваджувати й там.

Барієв наголосив, що російська пропаганда створює спотворені історичні паралелі між учасниками сучасної агресії проти України, яких у РФ називають "героями СВО", та ветеранами Другої світової війни. Він навів приклад дитячого параду, влаштованого біля столітнього ветерана, який у 1943 році служив у НКВС.

"Вони намагаються робити паралелі між злочинцями, скажімо, учасниками так званого СВО, як вони називають, з цими героями Другої вітчизняної війни, які боролися з фашизмом. І, крім того, вони намагаються робити паралелі в тому, що, наприклад, дитячий парад вони зробили біля якогось старика столітнього, і вони це робили. А хто такий цей старик столітній? Він народився в 1925 році, в 1943 році він був призваний, йому було 18 років, і він був НКВДшником, а ми розуміємо, НКВДшники вони не були на передовій, вони не боролися за звільнену територію, вони в тилу знищували українців, кримських татар та інших представників народів того часу СРСР", — пояснив Барієв.

Такі заходи, за його словами, формують у дітей викривлене уявлення про історію та сучасність. Вони зростають із думкою, що Україна — це ворог. Особливо це небезпечно для тих, хто народився в окупованому Криму й не знає іншої реальності, окрім тієї, яку транслює окупаційна адміністрація.

Окремо Барієв звернув увагу на ще одну небезпечну тенденцію — пропаганду раннього створення сімей та закликів до підвищення народжуваності. За його словами, усе це є частиною загальної політики Росії, яка не шкодує власне населення і готує "людський ресурс" для війни.

"Зараз дійсно вони роблять все, і вони починають більше пропагандувати те, що треба збільшити народжуваність, більше сприяти цьому. Ми бачимо, що вони роблять на війні проти України, як вони не жаліють своїх громадян. І дійсно для них потрібен чоловічий матеріал, який вони використовують для досягнення своїх злочинних цілей", — підсумував Барієв.

Нагадаємо, у Центрі національного спротиву повідомили, що росіяни створили цілі кіностудії для зйомок пропагандистських фейкових фільмів в Донецьку та Луганську.

Також Росія почала пропагувати власні цінності через штучний інтелект.

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