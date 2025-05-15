Массированная атака на Запорожскую область — зафиксировано более 500 ударов за сутки

Последствия российских атак по Запорожью. Фото архивное иллюстративное: REUTERS/Stringer

За прошедшие сутки войска РФ нанесли массированные удары по 10 населенным пунктам Запорожской области. Всего зафиксировано более 500 атак с применением авиации, артиллерии, беспилотников и реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

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Под вражескими ударами оказались Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривне, Новодаровка, Степногорск, Красное и Зеленый Гай. В частности, российская авиация атаковала Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Красное и Зеленый Гай, осуществив не менее 8 ударов.

Разрушения в гражданском доме. Фото: Запорожская ОГА

Беспилотники различных типов зафиксированы над Каменским, Гуляйполем, Щербаками, Новоданиловкой, Малой Токмачкой, Волшебным и Новодаровкой. Их количество достигло 283 единиц.

Также по Каменскому, Гуляйполю, Щербакам и Малой Токмачке были осуществлены 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Еще 204 артиллерийских удара пришлись по тем же территориям.

В результате обстрелов повреждены по меньшей мере 9 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе квартиры, хозяйственные постройки и автомобили. По предварительным данным, обошлось без жертв среди гражданского населения.

Напомним, Запорожская область регулярно под атаками российских войск. Так, вчера, 14 мая, сообщали о 457 атаках.

Кроме того, оккупанты устраивают охоту на гражданских дронами — недавно беспилотник атаковал машину.