Массированная атака на Запорожскую область — зафиксировано более 500 ударов за сутки

РФ накрыла артиллерией и авиацией 10 сел в Запорожской области
За прошедшие сутки войска РФ нанесли массированные удары по 10 населенным пунктам Запорожской области. Всего зафиксировано более 500 атак с применением авиации, артиллерии, беспилотников и реактивных систем залпового огня.
Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Россия массированно атаковала Запорожскую область
Под вражескими ударами оказались Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловка, Малая Токмачка, Чаривне, Новодаровка, Степногорск, Красное и Зеленый Гай. В частности, российская авиация атаковала Степногорск, Каменское, Гуляйполе, Красное и Зеленый Гай, осуществив не менее 8 ударов.
Беспилотники различных типов зафиксированы над Каменским, Гуляйполем, Щербаками, Новоданиловкой, Малой Токмачкой, Волшебным и Новодаровкой. Их количество достигло 283 единиц.
Также по Каменскому, Гуляйполю, Щербакам и Малой Токмачке были осуществлены 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Еще 204 артиллерийских удара пришлись по тем же территориям.
В результате обстрелов повреждены по меньшей мере 9 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе квартиры, хозяйственные постройки и автомобили. По предварительным данным, обошлось без жертв среди гражданского населения.
Напомним, Запорожская область регулярно под атаками российских войск. Так, вчера, 14 мая, сообщали о 457 атаках.
Кроме того, оккупанты устраивают охоту на гражданских дронами — недавно беспилотник атаковал машину.
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