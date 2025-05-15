Масована атака на Запорізьку область — зафіксовано понад 500 ударів за добу

Наслідки російських атак по Запоріжжю. Фото архівне ілюстративне: REUTERS/Stringer

Упродовж минулої доби війська РФ завдали масованих ударів по 10 населених пунктах Запорізької області. Загалом зафіксовано понад 500 атак із застосуванням авіації, артилерії, безпілотників та реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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Під ворожими ударами опинилися Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка, Чарівне, Новодарівка, Степногірськ, Червоне та Зелений Гай. Зокрема, російська авіація атакувала Степногірськ, Кам'янське, Гуляйполе, Червоне та Зелений Гай, здійснивши щонайменше 8 ударів.

Руйнування в цивільному будинку. Фото: Запорізька ОВА

Безпілотники різних типів зафіксовані над Кам'янським, Гуляйполем, Щербаками, Новоданилівкою, Малою Токмачкою, Чарівним і Новодарівкою. Їхня кількість сягнула 283 одиниць.

Також по Кам’янському, Гуляйполю, Щербаках і Малій Токмачці були здійснені 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ще 204 артилерійські удари припали по тих самих територіях.

Внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 9 об’єктів цивільної інфраструктури, зокрема квартири, господарські споруди та автомобілі. За попередніми даними, обійшлося без жертв серед цивільного населення.

Нагадаємо, Запорізька область регулярно під атаками російських військ. Так, вчора, 14 травня, повідомляли про 457 атак.

Крім того, окупанти влаштовують полювання на цивільних дронами — нещодавно безпілотник атакував машину.