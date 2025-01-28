Приднестровье может получить газ и электроэнергию от ЕС

Газораспределительный пункт в ПМР. Фото: росСМИ

Европейский Союз 27 января предложил Молдове и Приднестровью масштабный пакет помощи, направленный на преодоление газового кризиса, охватившего пророссийский сепаратистский регион. Это может значительно снизить влияние России, которая пытается использовать энергетический шантаж для давления на Кишинев.

Об этом говорится в отчете Института исследования войны (ISW).

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В рамках пакета предусмотрен немедленный заем в 3 миллиона кубометров газа для Приднестровья, а также грант в размере 30 миллионов евро для Молдовы. Эти средства должны быть использованы на закупку газа с европейского рынка, чтобы обеспечить производство электроэнергии в Приднестровье с 1 по 10 февраля.

Электроэнергия будет предназначена для нужд региона и экспорта в другие части Молдовы. Как отметил премьер-министр Молдовы Дорин Речан, ЕС готов продолжить поддержку после 10 февраля, чтобы обеспечить стабильность энергоснабжения в стране.

Кроме финансовой помощи, ЕС также планирует инвестировать в производство и распределение электроэнергии в Приднестровье в течение следующих двух лет. Рассматривается возможность доставки угля из Украины для поддержки энергетического сектора региона. Кроме того, ЕС поддерживает расширение газовых маршрутов из Болгарии и Румынии в Молдову, чтобы укрепить энергетическую независимость страны.

В Приднестровье обостряется ситуация

В то же время ситуация в Приднестровье остается критической. По данным местного энергетического штаба, запасы газа могут иссякнуть уже в начале февраля. Молдавская компания "Молдовагаз" сейчас ведет переговоры с венгерскими энергетическими компаниями MOL и MVM о поставках газа для региона.

Аналитики Института исследования войны считают, что эта помощь может стать серьезным препятствием для России в попытках усилить экономическую зависимость Приднестровья и создать пропагандистский образ "страны-спасительницы".

"Приднестровские власти ранее отклоняли молдавские и украинские предложения о помощи. ISW продолжает оценивать, что возможное принятие Приднестровьем помощи от Молдовы, Украины или ЕС и дальнейшие поставки Приднестровьем более дешевой электроэнергии в остальную Молдову помешает попыткам России использовать энергетический кризис для усиления экономической зависимости Приднестровья;я от Москвы, чтобы поставить Россию как спасителя и благодетеля сепаратистской республики, а также для содействия повороту Кишинева к более дорогой европейской электроэнергии как части антиевропейских нарративов Москвы", — говорится в отчете.

Напомним, недавно стало известно, что Тирасполь подал запрос на предоставление газа в долг из Кишинева.

Тем временем лидер самопровозглашенного Приднестровья обратился к Организации объединенных наций с просьбой помочь региону и не допустить кризиса.