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Росія може втратити вплив у Придністров'ї на тлі газової кризи

28 січня 2025 08:18
Анастасія Постоєнко - Редактор
Придністров’я може отримати газ і електроенергію від ЄС
Газорозподільчий пункт в ПМР. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

Європейський Союз 27 січня запропонував Молдові та Придністров’ю масштабний пакет допомоги, спрямований на подолання газової кризи, яка охопила проросійський сепаратистський регіон. Це може значно знизити вплив Росії, яка намагається використовувати енергетичний шантаж для тиску на Кишинів.

Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни (ISW).

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У межах пакета передбачено негайну позику в 3 мільйони кубометрів газу для Придністров’я, а також грант у розмірі 30 мільйонів євро для Молдови. Ці кошти мають бути використані на закупівлю газу з європейського ринку, щоб забезпечити виробництво електроенергії у Придністров’ї з 1 по 10 лютого.

Електроенергія буде призначена для потреб регіону та експорту до інших частин Молдови. Як зазначив прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан, ЄС готовий продовжити підтримку після 10 лютого, щоб забезпечити стабільність енергопостачання у країні.

Крім фінансової допомоги, ЄС також планує інвестувати у виробництво та розподіл електроенергії у Придністров’ї протягом наступних двох років. Розглядається можливість доставляння вугілля з України для підтримки енергетичного сектору регіону. Крім того, ЄС підтримує розширення газових маршрутів з Болгарії та Румунії до Молдови, щоб зміцнити енергетичну незалежність країни.

У Придністров'ї загострюється ситуація

Водночас ситуація в Придністров’ї залишається критичною. За даними місцевого енергетичного штабу, запаси газу можуть вичерпатися вже на початку лютого. Молдовська компанія "Молдовагаз" наразі веде переговори з угорськими енергетичними компаніями MOL та MVM щодо постачання газу для регіону. 

Аналітики Інституту дослідження війни вважають, що ця допомога може стати серйозною перешкодою для Росії у спробах посилити економічну залежність Придністров’я та створити пропагандистський образ "країни-рятівниці". 

"Придністровська влада раніше відхиляла молдавські та українські пропозиції про допомогу. ISW продовжує оцінювати, що можливе прийняття Придністров’ям допомоги від Молдови, України чи ЄС і подальше постачання Придністров’ям дешевшої електроенергії до решти Молдови завадить спробам Росії використати енергетичну кризу для посилення економічної залежності Придністров’я від Москви, щоб поставити Росію, як рятівника та благодійника сепаратистської республіки, а також для сприяння повороту Кишинева до дорожчої європейської електроенергії як частини антиєвропейських наративів Москви", — йдеться у звіті. 

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Тирасполь подав запит на надання газу у борг із Кишинева. 

Тим часом лідер самопроголошеного Придністров'я звернувся до Організації об'єднаних націй з проханням допомогти регіону та не допустити кризи. 

Європейський союз Молдова газопостачання газ Придністров'я Росія

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