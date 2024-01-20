Россия может выиграть войну, если США не поторопятся с помощью — NBC News

Российские военные на бронетехнике. Фото: BBC

Россия может победить в войне за несколько недель или месяцев. Это произойдет, если Конгресс Соединенных Штатов не одобрит Украине дополнительную финансовую помощь.

Об этом сообщает NBC News.

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США должны поторопиться за помощью

Советник по нацбезопасности Джейк Салливан и директор Национальной разведки США Эврил Хейнс убеждены, что Украина исчерпает определенные возможности своей ПВО и артиллерии в ближайшие недели. Салливан подчеркнул, что положение Киева в этом году будет усложняться.

Один из собеседников издания назвал такую оценку дипломатов "невероятно суровой".

В то же время, некоторые чиновники Белого дома обеспокоены, что Байден не выполнит обещание поддерживать Киев "столько, сколько будет нужно". Они убеждены, что поражение Украины будет иметь последствия для всего мира.

Ранее мы сообщали, что конгрессвумен Марси Каптур заявила, что военная помощь Украине должна быть принята в середине февраля этого года. Она указала, что из 435 членов палаты представителей Украины поддерживают 95 — это и республиканцы, и демократы. Чиновник считает это большой цифрой.

Напомним, США полностью прекратили поставки оружия и военной техники в Украину. В американском бюджете закончились деньги, выделенные на подобные программы.