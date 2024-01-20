Росія може виграти війну, якщо США не поквапляться з допомогою — NBC News

Російські військові на бронетехніці. Фото: ВВС

Росія може перемогти у війні протягом кількох тижнів чи місяців. Це станеться, якщо Конгрес Сполучених Штатів не схвалить Україні додаткову фінансову допомогу.

Про це повідомляє NBC News.

Читайте також:

В США стурбовані майбутнім війни. Фото: скриншот

США мають поквапитися з допомогою

Радник з питань нацбезпеки Джейк Салліван і директор Національної розвідки США Евріл Хейнс переконані, що Україна вичерпає певні можливості своєї ППО та артилерії в найближчі тижні. Салліван наголосив, що становище Києва протягом цього року буде ускладнюватися.

Один із співрозмовників видання назвав таку оцінку дипломатів "неймовірно суворою".

Водночас деякі чиновники Білого дому стурбовані, що Байден не виконає обіцянку підтримувати Київ "стільки, скільки буде потрібно". Вони переконані, що поразка України матиме наслідки для усього світу.

Раніше ми повідомляли, що конгресвумен Марсі Каптур заявила, що військова допомога Україні має бути прийнята у середині лютого цього року. Вона вказала, що з 435 членів палати представників Україну підтримують 95 — це і республіканці, і демократи. Посадовиця вважає це великою цифрою.

Нагадаємо, США повністю припинили постачання зброї та військової техніки Україні. В американському бюджеті закінчились гроші, виділені на подібні програми.