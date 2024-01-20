Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Росія може виграти війну, якщо США не поквапляться з допомогою — NBC News arrow

Росія може виграти війну, якщо США не поквапляться з допомогою — NBC News

20 січня 2024 14:15
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росія може виграти війну, якщо США не поквапляться з допомогою — NBC News
Російські військові на бронетехніці. Фото: ВВС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Росія може перемогти у війні протягом кількох тижнів чи місяців. Це станеться, якщо Конгрес Сполучених Штатів не схвалить Україні додаткову фінансову допомогу.

Про це повідомляє NBC News.

Читайте також:
gjhfprf
В США стурбовані майбутнім війни. Фото: скриншот

США мають поквапитися з допомогою

Радник з питань нацбезпеки Джейк Салліван і директор Національної розвідки США Евріл Хейнс переконані, що Україна вичерпає певні можливості своєї ППО та артилерії в найближчі тижні. Салліван наголосив, що становище Києва протягом цього року буде ускладнюватися.

Один із співрозмовників видання назвав таку оцінку дипломатів "неймовірно суворою".

Водночас деякі чиновники Білого дому стурбовані, що Байден не виконає обіцянку підтримувати Київ "стільки, скільки буде потрібно". Вони переконані, що поразка України матиме наслідки для усього світу.

Раніше ми повідомляли, що конгресвумен Марсі Каптур заявила, що військова допомога Україні має бути прийнята у середині лютого цього року. Вона вказала, що з 435 членів палати представників Україну підтримують 95 — це і республіканці, і демократи. Посадовиця вважає це великою цифрою.

Нагадаємо, США повністю припинили постачання зброї та військової техніки Україні. В американському бюджеті закінчились гроші, виділені на подібні програми.

війна
фінансова допомога
військова допомога
Україна
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

19 січня 2024

19:29 Ярмоленко та Буяльський звернулися до Мілевського після обшуку у нього

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

Актуальне по темі