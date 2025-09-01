Воздушная оборона Украины уничтожила 76 дронов Shahed во время ночной атаки

Военнослужащие ВСУ. Фото: Командование ВС ВСУ

В ночь на 1 сентября российские войска осуществили массированную атаку дронами-камикадзе и имитаторами различных типов. Всего было выпущено 86 беспилотников с направлений Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Сколько российских дронов удалось обезвредить

Для отражения воздушного нападения были задействованы авиация, подразделения зенитных ракетных войск, системы радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и силы беспилотных систем.

Известно, что по состоянию на 09:00 1 сентября Силы обороны уничтожили и подавили 76 вражеских дронов типа Shahed и беспилотников-имитаций. Сбития происходили в северных, южных, восточных и центральных областях Украины.

Статистика сбития. Фото: Воздушные силы ВСУ

В то же время зафиксировано десять попаданий в шести различных локациях. Информация о последствиях уточняется.

Напомним, исследователям OSINT удалось найти точное местоположение завода в Китае, где производят компоненты для российских дронов.

Также исследователи проанализировали, как повлияла дроновая атака ВСУ на аэропорт в Симферополе.