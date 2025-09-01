Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Россия била ночью дронами по Украине — что удалось сбить

Россия била ночью дронами по Украине — что удалось сбить

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 10:29
Воздушная оборона Украины уничтожила 76 дронов Shahed во время ночной атаки
Военнослужащие ВСУ. Фото: Командование ВС ВСУ

В ночь на 1 сентября российские войска осуществили массированную атаку дронами-камикадзе и имитаторами различных типов. Всего было выпущено 86 беспилотников с направлений Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Реклама
Читайте также:

Сколько российских дронов удалось обезвредить

Для отражения воздушного нападения были задействованы авиация, подразделения зенитных ракетных войск, системы радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и силы беспилотных систем.

Известно, что по состоянию на 09:00 1 сентября Силы обороны уничтожили и подавили 76 вражеских дронов типа Shahed и беспилотников-имитаций. Сбития происходили в северных, южных, восточных и центральных областях Украины.

null
Статистика сбития. Фото: Воздушные силы ВСУ

В то же время зафиксировано десять попаданий в шести различных локациях. Информация о последствиях уточняется.

Напомним, исследователям OSINT удалось найти точное местоположение завода в Китае, где производят компоненты для российских дронов.

Также исследователи проанализировали, как повлияла дроновая атака ВСУ на аэропорт в Симферополе.

беспилотники ПВО дроны война в Украине Воздушные Силы ВСУ
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации