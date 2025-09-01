Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія била вночі дронами по Україні — що вдалося збити

Росія била вночі дронами по Україні — що вдалося збити

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 10:29
Повітряна оборона України знищила 76 дронів Shahed під час нічної атаки
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч на 1 вересня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе та імітаторами різних типів. Загалом було випущено 86 безпілотників із напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Реклама
Читайте також:

Скільки російських дронів вдалося знешкодити

Для відбиття повітряного нападу були задіяні авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, системи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та сили безпілотних систем.

Наразі відомо, що станом на 09:00 1 вересня Сили оборони знищили та подавили 76 ворожих дронів типу Shahed та безпілотників-імітацій. Збиття відбувалися у північних, південних, східних та центральних областях  України.

null
Статистика збиття. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Водночас зафіксовано десять влучань у шістьох різних локаціях. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Нагадаємо, дослідникам OSINT вдалося знайти точне місце розташування заводу в Китаї, де виробляють компоненти для російських дронів. 

Також дослідники проаналізували, як вплинула дронова атака ЗСУ на аеропорт у Сімферополі.

безпілотники ППО дрони війна в Україні Повітряні Сили ЗСУ
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації