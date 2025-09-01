Повітряна оборона України знищила 76 дронів Shahed під час нічної атаки

Військовослужбовці ЗСУ. Фото: Командування ПС ЗСУ

У ніч на 1 вересня російські війська здійснили масовану атаку дронами-камікадзе та імітаторами різних типів. Загалом було випущено 86 безпілотників із напрямків Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також з Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Реклама

Читайте також:

Скільки російських дронів вдалося знешкодити

Для відбиття повітряного нападу були задіяні авіація, підрозділи зенітних ракетних військ, системи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та сили безпілотних систем.

Наразі відомо, що станом на 09:00 1 вересня Сили оборони знищили та подавили 76 ворожих дронів типу Shahed та безпілотників-імітацій. Збиття відбувалися у північних, південних, східних та центральних областях України.

Статистика збиття. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Водночас зафіксовано десять влучань у шістьох різних локаціях. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Нагадаємо, дослідникам OSINT вдалося знайти точне місце розташування заводу в Китаї, де виробляють компоненти для російських дронів.

Також дослідники проаналізували, як вплинула дронова атака ЗСУ на аеропорт у Сімферополі.