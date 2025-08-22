Видео
Главная Новости дня Россия атаковала ночью Украину Shahed и дронами-имитациями

Россия атаковала ночью Украину Shahed и дронами-имитациями

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 10:45
Украинская ПВО сбила и подавила 46 вражеских дронов Shahed
Украинские военнослужащие сбивают дроны. Фото: Командование ВС ВСУ

В ночь на 22 августа Россия осуществила очередную массированную атаку дронами по территории Украины. Несмотря на многочисленные сбивания, зафиксированы и попадания в нескольких регионах страны.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Читайте также:

Российская дроновая атака Украины 21 августа — какие последствия

По информации Воздушных сил, противник применил 55 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы, которые запускали с территории России (Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск) и с временно оккупированного Крыма (Гвардейское).

null
Статистика сбития. Фото: ВС ВСУ

Воздушное нападение отражали подразделения зенитных ракетных войск, мобильные огневые группы Сил обороны, а также средства радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем.

По состоянию на 09:00 сообщается об уничтожении или подавлении 46 вражеских дронов на северном и восточном направлениях. В то же время зафиксировано девять попаданий ударных БпЛА по четырем объектам.

Напомним, Днепропетровщина оказалась под атакой российских войск.

А в Харьковской области девять населенных пунктов были атакованы российскими войсками с применением дронов и других типов оружия.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
