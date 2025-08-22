Українська ППО збила та подавила 46 ворожих дронів Shahed

Росія атакувала вночі Україну Shahed і дронами-імітаціями
У ніч на 22 серпня Росія здійснила чергову масовану атаку дронами по території України. Попри численні збиття, зафіксовані й влучання у кількох регіонах країни.
Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.
Російська дронова атака України 21 серпня — які наслідки
За інформацією Повітряних сил, противник застосував 55 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітатори, які запускали з території Росії (Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ) та з тимчасово окупованого Криму (Гвардійське).
Повітряний напад відбивали підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Сил оборони, а також засоби радіоелектронної боротьби та безпілотних систем.
Станом на 09:00 повідомляється про знищення чи подавлення 46 ворожих дронів на північному та східному напрямках. Водночас зафіксовано дев’ять влучань ударних БпЛА по чотирьох об’єктах.
Нагадаємо, Дніпропетровщина опинилась під атакою російських військ.
А в Харківській області дев'ять населених пунктів були атаковані російськими військами із застосуванням дронів та інших типів зброї.
