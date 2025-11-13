Видео
Россия атаковала Украину ночью — зафиксировано 36 попаданий

Дата публикации 13 ноября 2025 14:05
обновлено: 14:04
Украина отразила атаку из 138 дронов 13 ноября — сколько сбито
Бойцы мобильной огневой группы. Фото: НГУ

В ночь на 13 ноября Украина пережила очередную массированную атаку беспилотников и ракет. Начиная с 19:00 12 ноября, российские войска запустили по территории Украины одну баллистическую ракету типа "Искандер-М" с временно оккупированной территории Крыма, а также 138 ударных дронов различных модификаций.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины.

Последствия российской атаки по Украине 13 ноября

Среди большинства дронов преобладали Shahed, а также БпЛА типа "Гербера" и другие модели. По оценкам Сил обороны, около 90 летательных аппаратов составляли именно "Шахеды".

Благодаря слаженной работе украинской ПВО удалось сбить или подавить в целом 102 вражеских БПЛА, о чем по состоянию на 10:30 сообщили предварительные данные. Успешное противодействие было зафиксировано на севере, востоке и юге страны.

null
Статистика. Фото: ПС ВСУ

Несмотря на значительную эффективность обороны, фиксировались и результаты вражеских ударов — всего 36 ударных дронов достигли целей в десяти различных локациях.

Напомним, в Одесской ОВА показали последствия ночной российской атаки дронами 13 ноября по Одессе.

А в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы показали, как военнослужащие отражали атаку дронов в Одесской области.

обстрелы ПВО дроны ракетный удар Воздушные силы беспилотники
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
