Украина отразила атаку из 138 дронов 13 ноября — сколько сбито

Бойцы мобильной огневой группы. Фото: НГУ

В ночь на 13 ноября Украина пережила очередную массированную атаку беспилотников и ракет. Начиная с 19:00 12 ноября, российские войска запустили по территории Украины одну баллистическую ракету типа "Искандер-М" с временно оккупированной территории Крыма, а также 138 ударных дронов различных модификаций.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил Украины.

Среди большинства дронов преобладали Shahed, а также БпЛА типа "Гербера" и другие модели. По оценкам Сил обороны, около 90 летательных аппаратов составляли именно "Шахеды".

Благодаря слаженной работе украинской ПВО удалось сбить или подавить в целом 102 вражеских БПЛА, о чем по состоянию на 10:30 сообщили предварительные данные. Успешное противодействие было зафиксировано на севере, востоке и юге страны.

Статистика. Фото: ПС ВСУ

Несмотря на значительную эффективность обороны, фиксировались и результаты вражеских ударов — всего 36 ударных дронов достигли целей в десяти различных локациях.

Напомним, в Одесской ОВА показали последствия ночной российской атаки дронами 13 ноября по Одессе.

А в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы показали, как военнослужащие отражали атаку дронов в Одесской области.