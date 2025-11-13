Україна відбила атаку з 138 дронів 13 листопада — скільки збито

Бійці мобільної вогневої групи. Фото: НГУ

У ніч на 13 листопада Україна пережила чергову масовану атаку безпілотників та ракет. Починаючи з 19:00 12 листопада, російські війська запустили по території України одну балістичну ракету типу "Іскандер-М" з тимчасово окупованої території Криму, а також 138 ударних дронів різних модифікацій.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил України.

Серед більшості дронів переважали Shahed, а також БпЛА типу "Гербера" та інші моделі. За оцінками Сил оборони, близько 90 літальних апаратів становили саме "Шахеди".

Завдяки злагодженій роботі української ППО вдалося збити або подавити загалом 102 ворожі БПЛА, про що станом на 10:30 повідомили попередні дані. Успішна протидія була зафіксована на півночі, сході та півдні країни.

Статистика. Фото: ПС ЗСУ

Попри значну ефективність оборони, фіксувалися й результати ворожих ударів — загалом 36 ударних дронів досягли цілей у десяти різних локаціях.

Нагадаємо, в Одеській ОВА показали наслідки нічної російської атаки дронами 13 листопада по Одесі.

А в Південному регіональному управлінні Державної прикордонної служби показали, як військовослужбовці відбивали атаку дронів на Одещині.