Главная Новости дня Россия атаковала Краматорск новым типом дрона — чем опасный

Россия атаковала Краматорск новым типом дрона — чем опасный

Ua ru
Дата публикации 5 октября 2025 21:43
Атака FPV-дроном на оптоволокне на Краматорск — что известно об ударе РФ
Пожарные тушат пламя от атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские захватчики в воскресенье, 5 октября, атаковали Краматорск Донецкой области FPV-дроном с боевой частью на оптоволокне. Такие дроны отличаются от обычных тем, что их невозможно заглушить или перехватить РЭБ.

Об атаке сообщили в Краматорском городском совете в Telegram.

Атака на Краматорск 5 октября

"В 17:50 Краматорск получил второй удар за сутки — FPV-дрон с боевой частью на оптоволокне. Попадание произошло в автомобиль в одном из микрорайонов города", — отметили в ведомстве.

Также в городском совете уточнили, что пока нет информации о пострадавших, а последствия российского удара устанавливаются.

Чим Росія атакувала Краматорськ 5 жовтня
Сообщение Краматорского городского совета. Фото: скриншот

В то же время по информации Радио Свободы, вероятно Россия впервые использовала такой дрон для атаки на Краматорск, ведь ранее о таких случаях сообщений не было.

Які наслідки обстрілу Краматорська 5 жовтня
Журналист держит кабель из оптоволокна. Фото: Радио Свобода
Куди поцілила Росія дронои з оптоволокна
Часть российского FPV-дрона. Фото: Радио Свобода

Отметим, что FPV-дрон на оптоволокне подключен к оператору кабелем из оптического волокна, из-за чего он не подвергается действию РЭБ. Таким летательным аппаратам не нужен радиосигнал или спутник, ведь данные передаются через кабель — видео, навигация и тому подобное.

Чим небезпечний дрон на оптоволокні
FPV-дрон на оптоволокне. Фото: bezpeka-veritas.com.ua

Напомним, что россияне атакуют FPV-дронами на оптоволокне и громады Николаевской области. Недавно глава ОВА Виталий Ким рассказал, как противодействуют таким дронам в регионе.

Также мы сообщали, что Россия обстреляла медицинский комплекс в Краматорске в субботу, 4 октября.

Краматорск опасность Россия атака FPV-дроны
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
