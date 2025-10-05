Атака FPV-дроном на оптоволокне на Краматорск — что известно об ударе РФ

Россия атаковала Краматорск новым типом дрона — чем опасный
Российские захватчики в воскресенье, 5 октября, атаковали Краматорск Донецкой области FPV-дроном с боевой частью на оптоволокне. Такие дроны отличаются от обычных тем, что их невозможно заглушить или перехватить РЭБ.
Об атаке сообщили в Краматорском городском совете в Telegram.
Атака на Краматорск 5 октября
"В 17:50 Краматорск получил второй удар за сутки — FPV-дрон с боевой частью на оптоволокне. Попадание произошло в автомобиль в одном из микрорайонов города", — отметили в ведомстве.
Также в городском совете уточнили, что пока нет информации о пострадавших, а последствия российского удара устанавливаются.
В то же время по информации Радио Свободы, вероятно Россия впервые использовала такой дрон для атаки на Краматорск, ведь ранее о таких случаях сообщений не было.
Отметим, что FPV-дрон на оптоволокне подключен к оператору кабелем из оптического волокна, из-за чего он не подвергается действию РЭБ. Таким летательным аппаратам не нужен радиосигнал или спутник, ведь данные передаются через кабель — видео, навигация и тому подобное.
Напомним, что россияне атакуют FPV-дронами на оптоволокне и громады Николаевской области. Недавно глава ОВА Виталий Ким рассказал, как противодействуют таким дронам в регионе.
Также мы сообщали, что Россия обстреляла медицинский комплекс в Краматорске в субботу, 4 октября.
