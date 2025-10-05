Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Росія атакувала Краматорськ новим типом дрона — чим небезпечний

Росія атакувала Краматорськ новим типом дрона — чим небезпечний

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 21:43
Атака FPV-дроном на оптоволокні на Краматорськ — що відомо про удар РФ
Пожежники гасять полум'я від атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські загарбники в неділю, 5 жовтня, атакували Краматорськ Донецької області FPV-дроном із бойовою частиною на оптоволокні. Такі дрони відрізняються від звичайних тим, що їх неможливо заглушити або перехопити РЕБ.

Про атаку повідомили в Краматорській міській раді в Telegram.

Реклама
Читайте також:

Атака на Краматорськ 5 жовтня

"О 17:50 Краматорськ зазнав другого удару за добу — FPV-дрон з бойовою частиною на оптоволокні. Влучання відбулось в автомобіль в одному з мікрорайонів міста", — зазначили у відомстві. 

Також у міській раді уточнили, що наразі немає інформації щодо постраждалих, а наслідки російського удару встановлюються.

Чим Росія атакувала Краматорськ 5 жовтня
Допис Краматорської міської ради. Фото: скриншот

Водночас за інформацією Радіо Свободи, ймовірно Росія вперше використала такий дрон для атаки на Краматорськ, адже раніше про такі випадки повідомлень не було.

Які наслідки обстрілу Краматорська 5 жовтня
Журналіст тримає кабель з оптоволокна. Фото: Радіо Свобода
Куди поцілила Росія дронои з оптоволокна
Частина російського FPV-дрона. Фото: Радіо Свобода

Зазначимо, що FPV-дрон на оптоволокні підключений до оператора кабелем з оптичного волокна, через що він не піддається дії РЕБ. Таким літальним апаратам не потрібен радіосигнал чи супутник, адже дані передаються через кабель — відео, навігація тощо.

Чим небезпечний дрон на оптоволокні
FPV-дрон на оптоволокні. Фото: bezpeka-veritas.com.ua

Нагадаємо, що росіяни атакують FPV-дронами на оптоволокні й громади Миколаївської області. Нещодавно очільник ОВА Віталій Кім розповів, як протидіють таким дронам у регіоні.

Також ми повідомляли, що Росія обстріляла медичний комплекс у Краматорську в суботу, 4 жовтня.

Краматорськ небезпека Росія атака FPV-дрони
Інна Буряк - редактор
Автор:
Інна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації