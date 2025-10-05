Атака FPV-дроном на оптоволокні на Краматорськ — що відомо про удар РФ

Пожежники гасять полум'я від атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські загарбники в неділю, 5 жовтня, атакували Краматорськ Донецької області FPV-дроном із бойовою частиною на оптоволокні. Такі дрони відрізняються від звичайних тим, що їх неможливо заглушити або перехопити РЕБ.

Про атаку повідомили в Краматорській міській раді в Telegram.

Атака на Краматорськ 5 жовтня

"О 17:50 Краматорськ зазнав другого удару за добу — FPV-дрон з бойовою частиною на оптоволокні. Влучання відбулось в автомобіль в одному з мікрорайонів міста", — зазначили у відомстві.

Також у міській раді уточнили, що наразі немає інформації щодо постраждалих, а наслідки російського удару встановлюються.

Допис Краматорської міської ради. Фото: скриншот

Водночас за інформацією Радіо Свободи, ймовірно Росія вперше використала такий дрон для атаки на Краматорськ, адже раніше про такі випадки повідомлень не було.

Журналіст тримає кабель з оптоволокна. Фото: Радіо Свобода

Частина російського FPV-дрона. Фото: Радіо Свобода

Зазначимо, що FPV-дрон на оптоволокні підключений до оператора кабелем з оптичного волокна, через що він не піддається дії РЕБ. Таким літальним апаратам не потрібен радіосигнал чи супутник, адже дані передаються через кабель — відео, навігація тощо.

FPV-дрон на оптоволокні. Фото: bezpeka-veritas.com.ua

Нагадаємо, що росіяни атакують FPV-дронами на оптоволокні й громади Миколаївської області. Нещодавно очільник ОВА Віталій Кім розповів, як протидіють таким дронам у регіоні.

Також ми повідомляли, що Росія обстріляла медичний комплекс у Краматорську в суботу, 4 жовтня.