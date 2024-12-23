Воздушная тревога в ряде областей Украины 23 декабря из-за дронов

Вражеский дрон в небе. Иллюстративное фото: mil.in.ua

В ночь на 23 декабря в ряде областей Украины продолжается воздушная тревога. Российские войска снова запустили по Украине дроны.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.

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Воздушная тревога в ряде областей Украины 23 декабря

Как уже указывали выше, причиной тревоги являются вражеские БпЛА. По последней информации, по состоянию на 00:51 военные фиксировали такое движение дронов:

БпЛА в Житомирской области, курсом на запад;

БПЛА в северной части Киевщины, курс западный;

БпЛА в районе Белой Церкви, курс юго-западный;

БпЛА в западной части Черкасской области, курс западный;

БПЛА в северной, центральной и южной частях Черниговщины, курс юго-западный;

БпЛА в задней части Сумщины, курс юго-западный;

БпЛА в северной и центральной частях Полтавщины постоянно меняют курс;

БпЛА южной части Кировоградщины, курс южный.

Также отметим, что по ссостоянию на 01:08 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что прошлой ночью тревогу объявляли не только в областях, но и в столице Украины в Киеве. Ее причиной была баллистика, а также дроны.

Также мы сообщали, что в ночь на 19 декабря в Киеве трижды объявили тревогу. Все разы причиной сигнала тоже были БпЛА.