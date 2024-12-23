Воздушная тревога в ряде областей Украины 23 декабря из-за дронов

Россия атакует Украину дронами — где существует угроза
В ночь на 23 декабря в ряде областей Украины продолжается воздушная тревога. Российские войска снова запустили по Украине дроны.
Об этом сообщает мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.
Воздушная тревога в ряде областей Украины 23 декабря
Как уже указывали выше, причиной тревоги являются вражеские БпЛА. По последней информации, по состоянию на 00:51 военные фиксировали такое движение дронов:
- БпЛА в Житомирской области, курсом на запад;
- БПЛА в северной части Киевщины, курс западный;
- БпЛА в районе Белой Церкви, курс юго-западный;
- БпЛА в западной части Черкасской области, курс западный;
- БПЛА в северной, центральной и южной частях Черниговщины, курс юго-западный;
- БпЛА в задней части Сумщины, курс юго-западный;
- БпЛА в северной и центральной частях Полтавщины постоянно меняют курс;
- БпЛА южной части Кировоградщины, курс южный.
Также отметим, что по ссостоянию на 01:08 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Житомирской, Ровенской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской и Сумской областях.
Напомним, что прошлой ночью тревогу объявляли не только в областях, но и в столице Украины в Киеве. Ее причиной была баллистика, а также дроны.
Также мы сообщали, что в ночь на 19 декабря в Киеве трижды объявили тревогу. Все разы причиной сигнала тоже были БпЛА.
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