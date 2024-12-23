Повітряна тривога у низці областей України 23 грудня через дрони

Росія атакує Україну дронами — де існує загроза
В ніч на 23 грудня у низці областей України продовжуюється повітряна тривога. Російські війська знову запустили по Україні дрони.
Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Повітряна тривога в низці областей України 23 грудня
Як вище вже вказували, причиною тривоги є ворожі БпЛА. За останньою інформацією, станом на 00:51 військові фіксували такий рух дронів:
- БпЛА на Житомирщині, курсом на захід;
- БпЛА в північній частині Київщини, курс західний;
- БпЛА в районі Білої Церкви, курс південно-західний;
- БпЛА в західній частині Черкащини, курс західний;
- БпЛА в північній, центральній та південній частинах Чернігівщини, курс південно-західний;
- БпЛА в задній частині Сумщини, курс південно західний;
- БпЛА в північній та центральній частинах Полтавщини, постійно змінюють курс;
- БпЛА південній частині Кіровоградщини, курс південний.
Також зазначимо, що станом на 01:08 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській та Сумській областях.
Нагадаємо, що минулої ночі тривогу оголошували не лише в областях, але й в столиці України місті Києві. Її причиною була балістика, а також дрони.
Також ми повідомляли, що в ніч на 19 грудня у Києві тричі оголосили тривогу. Всі рази причиною сигналу теж булли БпЛА.
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