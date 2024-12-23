Повітряна тривога у низці областей України 23 грудня через дрони

Ворожий дрон у небі. Ілюстративне фото: mil.in.ua

В ніч на 23 грудня у низці областей України продовжуюється повітряна тривога. Російські війська знову запустили по Україні дрони.

Про це повідомляє моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Повітряна тривога в низці областей України 23 грудня

Як вище вже вказували, причиною тривоги є ворожі БпЛА. За останньою інформацією, станом на 00:51 військові фіксували такий рух дронів:

БпЛА на Житомирщині, курсом на захід;

БпЛА в північній частині Київщини, курс західний;

БпЛА в районі Білої Церкви, курс південно-західний;

БпЛА в західній частині Черкащини, курс західний;

БпЛА в північній, центральній та південній частинах Чернігівщини, курс південно-західний;

БпЛА в задній частині Сумщини, курс південно західний;

БпЛА в північній та центральній частинах Полтавщини, постійно змінюють курс;

БпЛА південній частині Кіровоградщини, курс південний.

Також зазначимо, що станом на 01:08 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Житомирській, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській та Сумській областях.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що минулої ночі тривогу оголошували не лише в областях, але й в столиці України місті Києві. Її причиною була балістика, а також дрони.

Також ми повідомляли, що в ніч на 19 грудня у Києві тричі оголосили тривогу. Всі рази причиною сигналу теж булли БпЛА.